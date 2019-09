Incêndio em escola mata ao menos 28 crianças na Libéria

Monróvia — Pelo menos 28 crianças morreram em um incêndio ocorrido nesta madrugada em um colégio interno muçulmano nos arredores da capital da Libéria, Monróvia, informaram nesta quarta-feira a presidência do país e a Cruz Vermelha.

“As minhas orações estão com as famílias das crianças que morreram na noite passada em Paynesville City como resultado de um incêndio letal no edifício de sua escola”, escreveu o presidente George Weah no Twitter.

As equipes de emergência conseguiram recuperar 28 corpos nesta manhã, segundo confirmou à Agência Efe o porta-voz da Cruz vermelha da Libéria, Oniel Bestman.

Os corpos, que pertencem a alunos de 5 a 17 anos ainda não identificados, foram levados ao necrotério. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Além disso, os socorristas conseguiram resgatar um número ainda não divulgado de sobreviventes da escola muçulmana, que tem alunos de ensino fundamental e médio.

“As minhas mais sinceras condolências para as famílias afligidas e toda a comunidade islâmica. Este é um momento difícil para as famílias das vítimas e para toda a Libéria”, acrescentou o presidente liberiano.