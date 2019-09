Incêndio em barco na Califórnia deixa, ao menos, 4 mortos

Washington — Pelo menos quatro pessoas morreram no incêndio de um barco perto da ilha de Santa Cruz, na Califórnia, nos Estados Unidos, do qual cinco foram resgatadas e outras 29 permanecem desaparecidas, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira à Agência Efe por uma fonte do Destacamento de Assuntos Públicos da Guarda Costeira de Los Angeles/Long Beach.

“Recuperamos quatro corpos, há cinco sobreviventes e 29 pessoas desaparecidas”, disse por telefone, o porta-voz da Guarda Costeira, indicando que 38 pessoas estavam a bordo, embora outras fontes oficiais afirmam que haviam 39 na embarcação.

“Estamos otimistas que encontraremos mais sobreviventes”, disse a fonte.

Antes, o Departamento de Bombeiros do Condado de Ventura, na Califórnia, havia informado pelo Twitter que começou o resgate da embarcação em chamas por volta das 3h28 (horário local, 7h28 de Brasília).

Já a Guarda Costeira afirmou que segue trabalhando na busca pelos passageiros da embarcação.

“Um grupo de tripulantes foi resgatado (um deles com ferimentos leves) e os esforços continuam para a retirada os demais passageiros”, confirmou.

De acordo com a emissora de TV “CNN”, a capitã Monica Rochester, comandante da Guarda Costeira de Long Beach, em Los Angeles, explicou que os 34 desaparecidos estavam dormindo no convés da embarcação quando teve início o incêndio.

Os cinco sobreviventes até o momento são membros da tripulação que estavam acordados e pularam na água.

O barco Conception, partiu de Santa Barbara no último sábado para uma excursão de mergulho, segundo o site da empresa Truth Aquatics.

A previsão era que a embarcação retornasse à costa de Santa Barbara hoje, por volta das 17h (hora local).

Segundo o site da empresa, o Conception visitaria San Miguel neste fim de semana para uma excursão de mergulho.

Por enquanto, as causas do incêndio são desconhecidas.

Um representante da Guarda Costeira de Los Angeles, Josue Mendez, disse em entrevista à “CNN” que quatro membros da tripulação do Conception foram já resgatados e levados para a costa.

Enquanto isso, o capitão do barco permanece no local do acidente assistindo os trabalhos de resgate.