Incêndio em bar do México deixa 23 mortos; polícia suspeita de ataque

Cidade do México — Um incêndio em um bar de Coatzacoalcos, cidade portuária do sudeste do México, matou ao menos 23 pessoas, na noite de terça-feira, após um possível ataque, disseram autoridades, o que pareceu ser um dos atos de violência mais letais desde a posse do novo governo.

As vítimas do incêndio no no bar “Caballo Blanco” foram 8 mulheres e 15 homens, segundo um comunicado da Procuradoria-Geral do Estado de Veracruz. Outras 13 pessoas ficaram gravemente feridas e estão sendo tratadas em hospitais, disse.

A Procuradoria-Geral repudiou o que disse que pode ter sido um ataque deliberado, e a polícia estadual emitiu um comunicado no Twitter dizendo que procura os supostos agressores.

O governador de Veracruz, Cuitláhuac García, insinuou que o fogo pode ter sido resultado de uma disputa entre gangues.

Parte da mídia mexicana noticiou que homens armados dispararam contra o bar antes de incendiá-lo com coquetéis molotov.

As mortes vêm na esteira de um ataque de abril a um bar de Minatitlán, outra cidade de Veracruz, que matou 13 pessoas e rendeu críticas do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que tomou posse em dezembro prometendo conter a violência das gangues.

Até agora, o número de assassinatos no México continua a aumentar depois de atingir níveis recordes no ano passado, e López Obrador disse que é preciso fazer mais.

Cuitláhuac disse no Twitter que, assim como no caso do ataque de Minatitlán, os perpetradores serão levados à justiça e que o Estado não tolerará gangues criminosas.

O Estado do Golfo do México é um grande ponto de trânsito de drogas que seguem na direção norte, rumo à fronteira dos Estados Unidos, e há tempos é assolado por guerras territoriais violentas entre grupos do crime organizado.