Incêndio em avião de passageiros na Rússia deixa 13 mortos

O acidente com um avião de passageiros russo que pegou fogo em pleno ar neste domingo (5) e teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Moscou deixou 13 mortos.

O Sukhoi Superjet 100 da companhia aérea Aeroflot, que fez um pouso de emergência no aeroporto Sheremetievo, de onde havia saído com direção a Mursmank, no extremo norte da Rússia, “enviou um sinal de emergência logo após a decolagem, fez uma primeira tentativa fracassada de pouso de emergência e depois, na segunda, bateu com a fuselagem no solo”, disse uma fonte do aeroporto citada pela agência de notícias Interfax.

De acordo com a agência Ria Novosti, um problema elétrico teria causado um incêndio em pleno voo. Imagens de televisão mostraram chamas saindo da aeronave durante a tentativa de pouso.

“Uma investigação criminal foi aberta por violação dos regulamentos de segurança”, informou o Comitê Russo de Pesquisa em um comunicado.

Todos os passageiros foram evacuados do avião. O Superjet-100 foi o primeiro avião civil projetado na Rússia após o colapso da União Soviética.

Motivo de orgulho na época de seu lançamento, desde então tem sido criticado e teve pouquíssima aceitação fora do mercado russo e várias empresas estrangeiras mencionaram problemas de confiabilidade.