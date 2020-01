Incêndio em abrigo para deficientes deixa 8 mortos na República Tcheca

São Paulo – Pelo menos oito pessoas morreram neste domingo em um incêndio em um centro para deficientes mentais em Vejprty, no noroeste da República Tcheca, segundo a imprensa local.

Os serviços de resgate relataram pelo menos 30 pessoas feridas, a maioria delas por inalação de fumaça, e três estão em estado grave. Há vítimas entre os residentes e os funcionários do espaço.

As causas do fogo, que começou por volta das 4h50 (local, 0h50 de Brasília), ainda estão sendo investigadas. As primeiras notícias relatavam que o incêndio aconteceu em um lar para idosos, mas a informação foi corrigida em seguida.

Como Vejprty fica perto da fronteira, equipes alemãs ajudaram nos trabalhos de resgate. Através das redes sociais, o primeiro-ministro tcheco, Andrej Babis, expressou as suas condolências.