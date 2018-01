Incêndio destrói ao menos 12 bares em Valparaíso, no Chile

Santiago do Chile – Um incêndio de grandes proporções destruiu na madrugada desta quinta-feira pelo menos 12 bares e boates no centro do porto chileno de Valparaíso, segundo informaram fontes policiais e os bombeiros.

As chamas foram detectadas por volta de 1h (horário local, 2h de Brasília) no bar “Bahía” e se propagaram com rapidez aos estabelecimentos contíguos, indicaram as fontes.

De acordo com as primeiras peritagens, as chamas foram causadas por uma falha do sistema elétrico no primeiro andar do imóvel e sua expansão foi facilitada pela ausência de guarda-fogos nas muralhas divisórias entre os locais afetados.

“Estes locais não têm guarda-fogos internamente, há seis estabelecimentos que são de um só proprietário e, portanto, não têm maiores medidas de segurança para evitar a propagação”, disse aos jornalistas o comandante do Corpo de Bombeiros de Valparaíso, Rodrigo Romo.

Um total de 15 brigadas dos bombeiros trabalhou durante várias horas para controlar as chamas, o que casou grandes engarrafamentos nos arredores no início da manhã.

“Até o momento não há feridos, todos foram retirados oportunamente. As condições das estruturas são complexas e fazem com que o trabalho dos bombeiros seja dificultado”, afirmou à emissora de rádio “Cooperativa” o diretor regional de Emergência de Valparaíso, Guillermo de la Maza.

“Sem dúvida há uma perda considerável de investimento” acrescentou Maza, que anunciou que durante o dia será feita uma avaliação dos danos e das perdas econômicas e de postos de trabalho causados pelo incêndio.