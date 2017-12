Incêndio deixa 1 morto e milhares de evacuados na Califórnia

Washington – Uma pessoa morreu nas últimas horas e cerca de 27 mil tiveram que ser evacuadas de suas casas no sudoeste da Califórnia, após um forte incêndio queimar 125 quilômetros quadrados e consumir pelo menos 150 edifícios.

O incêndio florestal começou perto da cidade de Santa Paula, ao noroeste de Los Angeles, e na manhã de hoje chegou à cidade de Ventura, uma cidade litorânea com mais de 100 mil habitantes, informaram as autoridades locais.

Os fortes ventos fizeram com que o fogo se propagasse muito rápido, e pelo menos uma pessoa morreu em um acidente de carro quando tentava escapar do incêndio, segundo informou em entrevista coletiva o chefe dos bombeiros do condado de Ventura, Mark Lorenzen.

Pelo menos um bombeiro ficou ferido nos trabalhos para conter o fogo, que continua se espalhando e ameaçando a cidade californiana.

“Os ventos estão aumentando e espera-se que o incêndio se expanda”, indicou o Departamento de Bombeiros em sua conta oficial no Twitter.

As autoridades ordenaram a evacuação forçada de mais de 7.500 casas e tiveram que adiar o uso de helicópteros para conter o fogo até o amanhecer, dada a dificuldade de operá-los à noite.

“As perspectivas de contenção (do incêndio) não são boas”, reconheceu Lorenzen.