Incêndio de grandes proporções em Paris deixa pelo menos 8 mortos

Paris – Oito pessoas morreram em um incêndio de grandes proporções nesta terça-feira, em um edifício de oito andares em Paris (França), deixando também 31 feridos, um em estado grave, de acordo com os bombeiros.

O incêndio, que começou por volta da 1h (horário local, 22h de Brasília, de segunda-feira) por motivos que ainda desconhecido, não foi controlado até às 6h30 (horário local, 3h30 de Brasília), informou um porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Ele acrescentou que não está descartado que possam existir novas vítimas no local, situado no oeste da capital francesa, particularmente nos andares superiores.

Trata-se de um edifício da década de 1970, localizado perto do bosque de Bolonha, um dos pulmões verdes da cidade, que ficou devastado, obrigando que outros dois blocos adjacentes fossem esvaziados como medida de precaução.

As chamas iniciaram ao lado de um pátio interior do edifício, dificultando os trabalhos dos bombeiros para controlá-lo.

Muitos moradores se refugiaram no telhado do edifício, forçando os bombeiros a complicar o trabalho de resgate, usando escadas, colocando em risco suas próprias vidas, disse o porta-voz, Clement Cognon.

Segundo afirmou a emissora de TV “BFMTV”, foram resgatadas cerca de 50 pessoas.

Ele assegurou que, das 15 mil intervenções realizadas por ano na capital francesa, “desenvolveu-se com particular violência”.

O incêndio surpreendeu muitos moradores que dormiam, o que, somado à velocidade com as chamas se espalharam, pode explicar o elevado número de vítimas.

Uns 250 bombeiros trabalharam na extinção do fogo, cujas circunstâncias estão sendo investigadas.

Uma explosão de gás em uma padaria no centro da cidade causou um grande incêndio no centro de Paris no dia 12 de janeiro, matando quatro pessoas.