Incêndio da Califórnia já registra 81 mortos e 870 desaparecidos

O número de mortos no devastador incêndio do norte da Califórnia subiu para 81 nesta terça-feira (21) – informaram as autoridades.

E chega a 870 o número de desaparecidos no chamado “Camp Fire”, o incêndio mais letal e destrutivo já registrado na Califórnia.

Este número esteve flutuando nos últimos dias em meio à confusão da busca de corpos na localidade de Paradise, que foi arrasada pelas chamas.

Outras três pessoas morreram em outro incêndio deflagrado na zona de Malibu, no sul desse estado da costa oeste dos Estados Unidos.

Iniciado em 8 de novembro, o “Camp Fire” já arrasou 61.500 hectares e mais de 12.600 lares. Estava contido em 75%.

Estão previstas chuvas para esta quarta-feira e talvez nos dias seguintes. Poderá ajudar a controlar as chamas, mas também pode provocar inundações, converter as cinzas em uma pasta espessa e arrastar os restos humanos, dificultando a tarefa de buscar e identificar vítimas.