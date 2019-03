Incêndio atinge igreja histórica de Saint-Sulpice em Paris

Paris — A histórica igreja de Saint-Sulpice, em Paris, que foi usada como set de filmagens de “Código Da Vinci”, sofreu um pequeno incêndio neste domingo, mas os bombeiros controlaram rapidamente o fogo e ninguém se feriu.

O incêndio começou no início da tarde, quando quatro pessoas estavam dentro do local. O fogo atingiu as grandes portas de madeira da igreja e se espalhou para os vitrais acima e uma escada, disse um porta-voz da brigada de incêndios.

A causa do fogo não é conhecida, disse ele. Tampouco está clara a extensão dos danos.

A igreja, construída no século 17 e com fundações datadas da Idade Média, está situada no bairro de Saint Germain des Pres. O local abriga quadros de Eugene Delacroix, um dos líderes do movimento romântico da França no século 19.