Imprensa dos EUA diz que Trump deve retirar 7 mil militares do Afeganistão

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja retirar do Afeganistão cerca de 7 mil militares, a metade dos 14 mil que se encontram neste país, segundo informações de veículos de imprensa americanos.

Trump fez esta determinação ao mesmo tempo que anunciou na quarta-feira a retirada das tropas da Síria, segundo fontes do Pentágono.

Além disso, a decisão é conhecida logo após o pedido de demissão do então chefe do Pentágono, general James Mattis, por discordar do presidente americano.

Trump foi eleito presidente com a promessa de recuar ao máximo as tropas americanas no exterior, embora Mattis e outros assessores o persuadissem a manter ou mesmo expandir a presença em alguns países.

A retirada da metade do contingente no Afeganistão é vista como um primeiro passo no cumprimento dessa promessa de reduzir a presença militar dos EUA, embora muitos alertam que pode aumentar o caos no país.

As tropas americanas no Afeganistão deixaram de combater em 2014 e estão dedicadas atualmente a treinar e orientar as forças afegãs, assim como no trabalho contra o terrorismo da Al Qaeda e Estado Islâmico (EI).

A Casa Branca anunciou na quarta-feira que os EUA começaram a retirada de seus 2 mil militares na Síria depois que Trump proclamou a derrota do EI nesse país.