Importante cardeal pede que Igreja seja mais rigorosa com casos de abusos

Cidade do Vaticano – Um importante cardeal católico, que é um dos principais conselheiros do papa Francisco, pediu na terça-feira que o Vaticano adote “rápida e decisivamente” diretrizes rígidas para casos de abusos sexuais envolvendo bispos e altos integrantes do clero.

O cardeal Sean O’Malley, de Boston, fez o apelo no momento em que a Igreja dos Estados Unidos ainda sofre com alegações de que outro cardeal se envolveu no abuso de menores e em condutas sexuais impróprias com seminaristas adultos anos atrás.

O’Malley disse estar “profundamente perturbado” com o caso do cardeal Theodore McCarrick e que este e outros “ressaltam o fato de que, quando surgem acusações relativas a um bispo ou cardeal, ainda existe uma grande lacuna nas políticas da Igreja sobre conduta sexual e abusos sexuais”.

Sua declaração também acontece no momento em que o Vaticano é abalado por um grande escândalo no Chile.

“A Igreja precisa de uma política forte e abrangente para tratar das violações dos votos de celibato de bispos em casos de abuso criminoso de menores e em casos envolvendo adultos”, disse O’Malley. “A Igreja precisa agir rápida e decisivamente em relação a estas questões de importância crítica”.

Em 2015, o Vaticano anunciou planos para criar um tribunal especial para julgar bispos em casos de abuso sexual, mas o projeto nunca foi concretizado devido a problemas legais e burocráticos.

O’Malley pareceu sugerir que o tribunal seja criado de fato, dizendo que acusações contra bispos e cardeais exigem uma “sentença justa e rápida”.