Impeachment de Trump cria precedente tóxico, diz senador republicano

Washington — O impeachment do presidente Donald Trump aprovado pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos abre um precedente “tóxico” para futuros presidentes dos Estados Unidos, disse o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, nesta quinta-feira (19).

“Esta Câmara dos Deputados em particular deixou essa ira partidária contra este presidente em particular criar um novo precedente tóxico que irá repercutir no futuro”, disse McConnel, acrescentando que os deputados democratas, que são maioria na Câmara, falharam com seu dever.

Após a Câmara aprovar o impeachment, Trump agora será julgado pelo Senado, que tem maioria formada por seus colegas republicanos.