Impeachment de Donald Trump é aprovado na Câmara dos Representantes

São Paulo –O impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi aprovado no plenário da Câmara dos Representantes em um dia histórico para o país. A votação aconteceu durante toda a quarta-feira (18) e faz do republicano o terceiro presidente americano a passar por esse processo.

Duas acusações pesaram contra o atual presidente: abuso de poder e obstrução do Congresso. O resultado não é uma novidade: a casa é controlada pela maioria democrata e eram necessários apenas 216 votos. A Câmara dos Representantes é composta por 431 membros, dos quais 233 são democratas.

Embora o impeachment tenha sido aprovado, Trump ainda não será removido do cargo, já que é preciso que o Senado faça a sua análise. A expectativa é a de que isso aconteça no início do ano que vem.

Nessa casa, o cenário para o atual presidente é mais favorável, já que é controlada pelos republicanos (do total de 100 senadores, 53 são republicanos). Para que o impedimento se consolide, são necessários 2/3 dos votos.

Impeachment de Donald Trump

A votação desta quarta-feira é resultado de três meses de averiguação em torno das acusações de que Trump teria pedido ao presidente da Ucrânia que investigasse Joe Biden (seu rival na disputa pela Casa Branca em 2020) e seu filho, Hunter. Para pressioná-lo, o presidente americano teria suspendido o envio de ajuda financeira ao país.

Os americanos estão divididos quanto ao apoio ao processo de impeachment. Segundo o site Fifty Thirdy Eight, que agrega as principais pesquisas de opinião sobre o assunto, 47,2% dos americanos são favoráveis ao impeachment, mas 46,5% são contra.

O impeachment também não parece ter influenciado na popularidade do presidente, mostrou a tradicional pesquisa da Universidade de Quinnipiac. Embora mais baixa do que a da maioria dos presidentes recentes com o mesmo tempo de mandato, a aprovação de Trump aumentou na comparação com o levantamento anterior, feito no início de dezembro, e está em 43%. A razão para tanto, diz a análise, é o bom momento da economia dos Estados Unidos.