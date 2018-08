Imagens mostram que Coreia do Norte segue desmantelando base nuclear

Seul – Imagens recentes feitas por satélite mostram que a Coreia do Norte segue avançando com o desmantelamento da base de lançamento de Sohae, como se comprometeu a fazer o líder Kim Jong-un durante a cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

De acordo com fotos obtidas na última sexta-feira e analisadas nesta quarta pelo site especializado “38 North” mostram que o trabalho das desmontagem de estruturas na base de Sohae, na província de Pyongyang do Norte, continuam.

Os operários retiram componentes da plataforma de lançamento, bem como as bancadas de testes para motores de combustível líquido, usado para desenvolver tecnologia para os foguetes espaciais e mísseis balísticos intercontinentais (ICBM) do programa de armamento norte-coreano.

Também estão sendo desmantelados os tanques de combustível, explica a análise do “38 North”.

O site especializado foi o primeiro a informar, há duas semanas, que Pyongyang tinha começado a desarmar Sohae, algo que Kim e Trump acordaram na sua histórica cúpula do dia 12 de junho, em Singapura.

O desmantelamento de Sohae pode contribuir para o avanço nas negociações para a desnuclearização de Pyongyang, um processo que parece longo e complexo em relação a falta de detalhes no acordo quanto ao alcance e prazos para o mencionado desarmamento.

O site especializado ressalta precisamente que, apesar do trabalho simbólico de desmontar Sohae, devem “ser vistos com cautela e como uma série de ‘primeiros passos’, já que nenhum é atualmente permanente ou irreversível”.

A destruição total dos alicerces de concreto da plataforma de testes ou do andaime da plataforma de lançamento “representariam ações mais permanentes e irreversíveis,já que não há instalação com capacidades similares” na Coreia do Norte, explica o texto do “38 North”.