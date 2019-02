Ilha de San Andrés está entre 10 ilhas mais populares

Bogotá – A ilha colombiana de San Andrés foi eleita pelo segundo ano consecutivo entre as dez mais populares da América do Sul pelo site de viagens Tripavisor, que a situou no nono posto, informou nesta sexta-feira a agência estatal de promoção do turismo e exportação (Proexport).

Os viajantes que votaram nesta categoria destacaram a riqueza natural dessa ilha, seu interesse cultural por ter testemunhado as histórias de piratas no meio do Caribe e sua gastronomia, afirmou Proexport em comunicado.

A presidente da Proexport, María Claudia Lacourture, indicou que a “diversificação da oferta turística da qual San Andrés foi objeto nos últimos anos ampliou as oportunidades do arquipélago para atrair mais viajantes”.

“Detectamos que os locais de aventura, sol e praia despertam interesse em 20 mercados da América, Europa e Caribe, onde fazemos presença e desenvolvemos ações que nos permitam transformar essa tendência em chegadas efetivas a San Andrés”, acrescentou.

O arquipélago de San Andrés, Providência e Santa Catarina, situado a 190 quilômetros da Nicarágua e a 775 km da Colômbia continental, é conhecido por seu “mar de sete cores” e pela reserva da Biosfera Seaflower, que conta com o recife mais extenso da América.

A seleção de ilhas feita pelos viajantes no Tripadvisor é liderada pela Ilha de Páscoa, no Chile, e seguida pelas brasileiras Ilha de Boipeba, Ilha Grande, Fernando de Noronha e Ilhabela, a chilena Chiloé, além de Santa Cruz e Isabela, nas equatorianas Galápagos.

A lista das ilhas mais populares da América do Sul é completada com a venezuelana Isla Margarita, no 10º posto.

Segundo números do Ministério de Comércio, Indústria e Turismo da Colômbia, um total de 52.428 viajantes identificaram o arquipélago de San Andrés, Providência e Santa Catarina em 2012 como o principal destino do país, enquanto em 2011 contou com o respaldo de 47.218 visitantes.

Durante o primeiro semestre de 2013, chegaram a estas ilhas caribenhas 30.123 turistas internacionais, 9,4% a mais do que no mesmo período do ano passado, quando 27.539 visitam o local.