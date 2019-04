Igrejas na Terra Santa expressam seu pesar após atentados no Sri Lanka

Jerusalém, 21 abr (EFE).- As igrejas cristãs na Terra Santa expressaram neste domingo seu pesar após os atentados registrados no Sri Lanka, que deixaram pelo menos 138 mortos e mais de 400 feridos em pelo menos três hotéis de luxo e três igrejas, onde vários fiéis comemoravam o Domingo da Ressurreição.

“Que difíceis, irritantes e tristes são estas notícias, especialmente porque os ataques aconteceram enquanto os cristãos comemoravam a Páscoa”, lamentou o assessor de líderes da Igreja na Terra Santa, Wadie Abunassar, que transmitiu sua solidariedade “ao Sri Lanka e a todos seus habitantes em suas várias confissões religiosas e origens étnicas”.

“As igrejas rezam pelas almas das vítimas e pedem a rápida recuperação dos feridos”, acrescentou em comunicado.

Os ataques no Sri Lanka foram realizados com explosões em três hotéis de luxo da capital, Colombo, e em três igrejas, uma dela na mesma cidade, outra em Katana (oeste do país) e a terceira em Batticaloa (leste).

Após os atentados, o Governo declarou estado de emergência no país, onde a população cristã representa 7,4% do censo.