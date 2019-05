Igreja do Sri Lanka cancela missas de domingo por temor de novos ataques

A Igreja Católica do Sri Lanka suspendeu as missas de domingo em razão de “ameaças específicas” de novos atentados contra ao menos dois templos, em um país ainda em luto pelos massacres do Domingo de Páscoa.

A medida foi anunciada por um porta-voz do cardeal Malcolm Ranjith. No Domingo de Páscoa, vários atentados suicidas contra igrejas e hotéis de luxo deixaram 257 mortos, de acordo com um balanço das autoridades. No domingo passado, o cardeal Ranjith celebrou uma missa privada que foi exibida ao vivo pela televisão.

Na quarta-feira, os partidos políticos cancelaram as manifestações previstas para o 1º de Maio por medo de novos atentados.