Sana – Combatentes do movimento xiita dos houthis conseguiram entrar nesta quarta-feira com armas pesadas dentro da cidade sulina de Áden, que foi refúgio do presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi, apesar das operações da coalizão árabe.

Segundo explicaram à Agência Efe testemunhas, os houthis, apoiadas por forças leais ao ex-presidente Ali Abdullah Saleh, estão em combate contra as forças leais a Hadi e mantêm franco-atiradores em terraços da cidade.