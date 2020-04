Hospitalizações por coronavírus caem em Nova York, mas isolamento continua

O número de pessoas hospitalizadas com o novo coronavírus e mortes relacionadas atingiram seus menores níveis em mais de uma semana em Nova York, reforçando os indícios de que o Estado norte-americano mais atingido está controlando sua disseminação, disse o governador Andrew Cuomo nesta quinta-feira.

Cuomo também renovou um decreto de fechamento de comércio e escolas por duas semanas, ou ao menos até 15 de maio, em coordenação com outros Estados da região, e acrescentou detalhes de pedidos de máscaras, dizendo que os nova-iorquinos devem usá-las em ônibus, táxis e trens.

O governador, que se tornou uma voz de destaque nacional durante a pandemia, disse que a melhoria de métricas essenciais reflete os esforços de distanciamento social, que baixaram a taxa estadual de infecções o suficiente para controlar o surto.

O governador disse que um total de 17.735 pessoas estão hospitalizadas em Nova York por causa da Covid-19, a doença respiratória causada pelo vírus – menos do que as 18.335 de um dia antes e a menor cifra desde 6 de abril.

Um total de 606 pessoas morreram do vírus na quarta-feira, disse Cuomo, também o menor número em mais de uma semana.

“Ainda continua em uma taxa muito, muito trágica”, disse ele, acrescentando que o número de mortes incluiu 29 moradores de casas de repouso, que ele classificou como “marco zero” na luta contra o vírus.

Sete estados prorrogam isolamento até 15 de maio

Sete Estados do Nordeste dos Estados Unidos estenderam nesta quinta-feira o isolamento para conter a pandemia do novo coronavírus até 15 de maio, enquanto o presidente Donald Trump se prepara para detalhar seu plano de encerrar o bloqueio nos Estados norte-americanos menos afetados até 1º de maio.

O governador Andrew Cuomo prolongou o pedido de isolamento em casa por mais duas semanas, apesar de uma tendência de queda em métricas importantes, como hospitalizações, que apontaram para uma estabilização do surto no Estado de Nova York. Ele disse que estava estendendo as restrições aos negócios e à vida social em coordenação com seis Estados vizinhos que concordaram em adotar uma abordagem regional para a reabertura.

Na semana passada, Los Angeles estendeu suas restrições para 15 de maio, e o Distrito de Colúmbia fez o mesmo na quarta-feira.

“O que acontece depois disso, eu não sei, veremos, dependendo do que os dados disserem”, disse Cuomo, cujo Estado é o mais atingido nos Estados Unidos, em entrevista coletiva.

A expectativa é de que nesta quinta-feira Trump detalhará sua estratégia para começar a reabrir a devastada economia dos EUA até 1º de maio, apesar das preocupações de especialistas em saúde, governadores e líderes empresariais sobre os perigos de suspender as restrições sem testes generalizados.