Horacio Cartes renuncia e Paraguai terá primeira presidente

O presidente Horacio Cartes apresentou sua renúncia, nesta segunda-feira (28), para ser senador, e abriu o caminho para que a vice-presidente, Alicia Pucheta, assuma temporariamente até 15 de agosto, o que a torna a primeira mulher a presidir o Paraguai.

“Me dirijo a Vossa Honorabilidade para apresentar minha renúncia ao cargo de presidente (…). Adotei essa determinação para dar cumprimento à decisão democrática do povo expressa nas urnas, que me elegeu para o cargo de senador”, escreveu Cartes, em uma carta ao presidente do Senado, Fernando Lugo.

Em 15 de agosto, assume o novo presidente eleito, Mario Abdo Benítez.