Hondurenha com zika dá à luz bebê com microcefalia nos EUA

Nova York – Uma hondurenha que contraiu o vírus da zika em seu país deu à luz, na terça-feira, uma menina com microcefalia em hospital de Nova Jersey, nos Estados Unidos, conforme informaram nesta quarta alguns veículos de imprensa.

O caso é o segundo conhecido no país, após um registrado no Havaí, e o primeiro a acontecer no continente.

A mãe, de 31 anos e cuja identidade não foi divulgada, contraiu o vírus em Honduras e viajou posteriormente para os EUA para visitar seus parentes.

Após a realização de alguns exames na última sexta-feira, quando houve a confirmação da microcefalia e outros problemas de saúde, os médicos do Centro Médico da Universidade Hackensack decidiram que o melhor procedimento era induzir o parto.

A menina nasceu por cesárea e, segundo disse o médico Manny Álvarez ao jornal “The New York Times”, apresenta uma microcefalia severa, um problema que frequentemente está acompanhado de danos cerebrais.

Já em declarações para o portal “NorthJersey.com”, Álvarez explicou que a criança também possui problemas intestinais e de visão.

Segundo o médico, a mãe sabia que tinha zika após ter sido submetida a análise em Honduras, onde segundo os últimos dados das autoridades, foram registrados 291 casos de grávidas que contraíram a doença.

Nos EUA, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), até o dia 19 de maio haviam 168 possíveis casos de grávidas com o vírus no continente.

Em todos os casos, o contágio se deu ao viajar para regiões ondeforam registrados surtos do vírus ou através de contato sexual.