Honduras decreta toque de recolher para conter violência

TEGUCIGALPA- Honduras suspendeu o direito à livre circulação, na sexta-feira, impondo um toque de recolher do anoitecer ao amanhecer, e dando ao exército e à polícia mais poderes, depois que confusões e protestos, motivados por uma eleição contestada, deixaram pelo menos uma pessoa morta.

Cinco dias depois do fechamento das urnas, nenhum claro vencedor emergiu da votação de domingo. O presidente Juan Orlando Hernández conseguiu uma pequena vantagem sobre seu adversário, mas milhares de votos contestados ainda podem mudar o resultado.

Pelo menos um manifestante morreu, mais de 20 pessoas foram feridas e mais de 100 foram presas, depois que líderes da oposição acusaram o governo de tentar roubar a eleição, manipulando a contagem de votos.

“A suspensão de garantias constitucionais foi aprovada para que as forças armadas e a polícia nacional conseguiam conter esta onda de violência que atingiu o país”, disse Ebal Díaz, membro do conselho de ministros.

A preocupação internacional tem crescido em relação à crise eleitoral no pobre país da América Central, que sofre com gangues violentas de traficantes e uma das maiores taxas de assassinatos no mundo.

Honduras é fonte de ondas de imigrantes pobres para os Estados Unidos e se localiza no meio de uma das maiores rotas de tráfico de cocaína do mundo.

O toque de recolher nacional será imposto durante 10 dias, começando na noite de sexta-feira, afirmou o ministro do governo Jorge Ramón Hernández, em um comunicado simultaneamente transmitido por emissoras de TV e rádio.