Homem mantém 2 pessoas como reféns no centro de Paris

Paris – Um homem está mantendo duas pessoas como reféns no centro de Paris, informou nesta terça-feira o comando da polícia da capital da França, que mobilizou um grande dispositivo de segurança até que a intervenção seja concluída.

Por enquanto, segundo indicaram à Agência Efe fontes policiais, os motivos do agressor são desconhecidos, mas não há elementos que indiquem uma ação terrorista.

A tomada de reféns ocorre na sede de uma agência de comunicação, precisou à Efe um porta-voz do Ministério do Interior, segundo o qual poderia haver três ou mais pessoas retidas.

O meio digital “Actu17” indicou que o homem afirma estar em posse de duas bombas e que quer falar com o embaixador do Irã e com o Governo francês.

Outros veículos de imprensa tinham dito que o autor dos fatos estava armado com uma faca.

As autoridades francesas não confirmaram nenhum destes dois detalhes porque, segundo o porta-voz ministerial, não puderam estabelecer contato visual com o agressor, que está em um pátio interior.

Até o local, no distrito X da cidade, se deslocaram agentes do BRI (unidade de elite da polícia francesa) e também equipes dos serviços médicos de emergências e dos bombeiros.

A zona, segundo pôde presenciar a Agência Efe, reuniu vários moradores e curiosos, aos quais a polícia afasta do perímetro isolado, que foi ampliado pouco depois do início da operação.