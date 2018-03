Homem faz reféns na França e alega ligação com Estado Islâmico

Paris – Um homem armado mantém nesta sexta-feira várias pessoas reféns no interior de um supermercado na cidade de Trèbes, próxima a Carcassonne, no sul da França. A promotoria do país confirmou ao menos um morto na ação.

Fontes da administração do departamento de Aude confirmaram para a Agência Efe que há uma operação em andamento em torno do supermercado Super U, em Trèbes, e pediram que “o acesso às forças da ordem” fosse facilitado.

Em outro incidente aparentemente vinculado com a tomada de reféns, um homem abriu fogo contra quatro agentes antidistúrbios da Polícia Nacional francesa, conhecidos como CRS, que patrulhavam a pé perto de Carcassonne, ferindo um deles, segundo a emissora pública “France Info”.

De acordo com as primeiras informações, um homem armado entrou por volta das 11h locais (7h em Brasília) no supermercado Super U, onde havia várias pessoas que foram feitas reféns, e continua entrincheirado em seu interior, mas ainda não foi possível confirmar se essa pessoa é o autor dos disparos contra os policiais.

A promotoria antiterrorista de Paris assumiu as investigações desse incidente, o que indica uma possível motivação terrorista na tomada de reféns, confirmaram à Efe fontes do Ministério do Interior francês.

Segundo os veículos de imprensa franceses, a promotoria anunciou que o suposto sequestrador afirma estar agindo em nome do grupo terrorista Estado Islâmico.

O Ministério do Interior pediu à população através do Twitter que “não divulgue falsas informações nem rumores” na rede.