Homem esfaqueia diversas pessoas em Haia, na Holanda

Haia — Um homem esfaqueou e deixou diversas pessoas feridas em Haia, na Holanda, nesta sexta-feira, 29, em uma das principais ruas comerciais da cidade, segundo a polícia local. A dinâmica dos fatos ainda é desconhecida, mas o ataque ocorreu em plena Black Friday, em um momento de grande movimentação na região.

A polícia local afirmou que procura um homem que teria entre 45 e 50 anos, e estaria usando um cachecol e calça cinza, suspeito pela ação.

“Incidente com arma branca e vários feridos no GroteMarktstraat em Haia. Os serviços de emergência estão no local dos acontecimentos”, informou a polícia da cidade pelo Twitter. O local está repleto de ambulâncias, e a área foi completamente isolada.

O ataque aconteceu na Grote Markstraat, via localizada no centro da cidade, que foi bloqueada pelos agentes de segurança, embora as autoridades ainda não tenham confirmado que se trata ou não de um atentado terrorista. Várias ambulâncias estão no local e atenderam, pelo menos, três pessoas que saíram feridas de uma das lojas da região.

Ainda nesta sexta-feira mais cedo, em Londres, duas pessoas foram mortas e várias ficaram feridas por um esfaqueador na Ponte de Londres antes de ele ser contido pelos que passam no local e, depois, morto pela polícia. Não há nenhuma ligação aparente entre os casos até o momento.