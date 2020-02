Homem é morto pela polícia após possível ataque terrorista em Londres

São Paulo – Um homem foi morto a tiros pela polícia do Reino Unido após um ataque com facadas que deixou feridos no início da tarde deste domingo (2), no bairro de Streatham, no sul de Londres. A Polícia Metropolitana está tratando o acontecimento como um possível ataque terrorista.

Os serviços de emergência, incluindo paramédicos e oficiais armados, estão neste momento naquela região da capital, e parte do trânsito local foi interdidata.

De acordo com a polícia, que se pronunciou por meio das redes sociais, o homem foi morto por volta das 14h, no horário local, e o ocorrido já foi controlado.

“Um homem foi baleado por oficiais armados in Streatham. Acredita-se que algumas pessoas foram esfaqueadas”, disse a Polícia Metropolitano, em sua conta oficial no Twitter. “As circunstâncias estão sendo avaliadas; o incidente foi declarado como ato de terrorismo.”

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Gulled Bulhan, um estudante de 19 anos, declarou à agência britânica Press Association que viu o ataque.

“Vi um homem com um facão e cilindros prateados no peito sendo perseguido pelo que, eu entendi, era um oficial de polícia disfarçado, pois estava à paisana”, disse.

“Então atiraram no homem. Acho que ouvi três tiros, mas não consigo lembrar bem”, completou.

Bulhan disse que procurou refúgio em uma biblioteca e que outras pessoas correram para as lojas mais próximas.

A polícia pediu que os cidadãos evitem se aproximar da zona do incidente, enquanto o serviço de emergência prestava atendimento aos feridos.

O serviço de ambulâncias de Londres indicou “vários dispositivos” foram mobilizados na High Road de Streatham, um bairro eminentemente residencial, onde aconteceu o ataque.

Vídeos publicados nas redes sociais, mas que não foram considerados autênticos até o momento, mostram as supostas imagens do incidente, com policiais cercando um homem deitado no chão em Streatham High Road. Os agentes o retiram do local e pedem aos curiosos que se afastem da cena, enquanto vários veículos de emergência chegam ao local.

O Reino Unido foi abalado por vários ataques nos últimos anos. O mais recente aconteceu em 29 de novembro de 2019, quando Usman Khan, um jihadista condenado, foi morto pela polícia na Ponte de Londres.

(Com informações de EFE e AFP)