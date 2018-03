Homem é detido com material de explosivos na Itália

Roma – Um homem de 24 anos foi detido em Viterbo, na região central da Itália, após a polícia receber uma denúncia do FBI de que ele tinha material para fabricar artefatos explosivos.

A detenção ocorreu na segunda-feira após uma investigação que começou por uma indicação do FBI depois que o detido fez comentários a favor de Sayfullo Saipov, o extremista islâmico que em 31 de outubro do ano passado atropelou e assassinou oito pessoas que circulavam em um pista de bicicletas em Nova York.

Os investigadores do departamento antiterrorista da polícia italiana mantiveram sob observação informática a pessoa denunciada até que decidiram revistar o apartamento.

No local foram achados “vários objetos para a fabricação de artefatos explosivos artesanais e um cilindro que continha pó que terá que ser analisado, além de um fuzil e duas pistolas de ar comprimido”, acrescenta o comunicado.

Por enquanto, as acusações contra o jovem, do qual não foram revelados mais dados, são os de “fabricação e posse de material explosivo” enquanto seguem as investigações.