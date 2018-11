Homem é baleado em shopping de Nova Jersey durante a Black Friday

Elizabeth, EUA – Um homem foi baleado durante a Black Friday no shopping Jersey Gardens na cidade de Elizabeth, em Nova Jersey, Estados Unidos, na sexta-feira, 23. De acordo com a porta-voz da cidade, Kelly Martins, o disparo atingiu o pulso da vítima e os ferimentos não indicam risco de vida.

Assustados com os tiros, muitos compradores tentaram deixar o local correndo e se esconder nas lojas. O shopping foi evacuado após o ocorrido.

Nenhum suspeito foi detido pela polícia e, de acordo com Kelly, o homem atingido pelo disparo não estava cooperando com as autoridades.

Carli Disla, seu namorado e sua filha de seis semanas estavam deixando uma loja do centro de compras quando perceberam a movimentação das pessoas do lado de fora. “Eles estavam gritando: se escondam! Eles estão atirando!”, relata.

Carli e sua família permaneceram escondidos na recepção do local até que a polícia informasse que a situação estava sob controle.

“Foi uma experiência horrível e muito traumatizante ”, disse a consumidora. “Mas felizmente, o bebê não ficou assustado, ela dormiu o tempo todo”.

O shopping em Nova Jersey estava aberto desde as 10 horas de quinta-feira, 22, por conta da Black Friday. Cerca de 25 mil pessoas passaram pelo local nos últimos dois dias.

Facada em Syracuse

Outro episódio de violência durante a Black Friday nos Estados Unidos foi registrado em Syracuse, no Estado de Nova York. De acordo com a polícia, dois homens foram esfaqueados em um shopping na tarde desta sexta.

As autoridades não esclareceram o que poderia ter desencadeado o ocorrido. Fonte: Associated Press