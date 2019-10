Homem desmaia e atinge mulher, que cai em trilho do metrô de Buenos Aires

Buenos Aires — Uma mulher escapou da morte na última terça-feira ao cair nos trilhos do metrô de Buenos Aires após ser atingida por um homem que desmaiou justamente quando o trem chegava na estação.

Em um vídeo que se tornou viral hoje na Argentina, as imagens da câmera de segurança da estação de Pueyrredón mostram um passageiro que aguardava na plataforma ter um mal súbito e, ao cair, atingir uma mulher, jogando-a sobre os trilhos.

Os outras pessoas que estavam na plataforma chamaram a atenção da maquinista responsável pela condução do trem, que conseguiu pará-lo a poucos metros de onde a mulher havia caído.

Identificada como Andrea, de 54 anos, a vítima foi levada para o hospital com ferimentos na região da nuca, com traumatismo craniano e perda de memória. Já o homem responsável pelo acidente também sofreu traumatismo craniano.

Susto en el metro de Buenos Aires: una mujer cae a las vías y el metro frena antes de arrollarla. pic.twitter.com/gEOrfXjevE — La Vanguardia (@LaVanguardia) October 17, 2019

Ambos foram levados na mesma ambulância para o Hospital Fernández, no bairro de Palermo. O homem, que não teve seu nome divulgado, disse ter passado mal no trabalho, e no momento do acidente estava voltando para casa.

“Ele viajou conosco na ambulância, e perguntei como se sentia. Ele me disse que voltava do escritório em Puerto Madero para casa, porque estava passando mal”, afirmou Marcelo, marido de Andrea, à imprensa local.

Levada para uma clínica particular, Andrea segue internada e, segundo o marido, se recupera bem. “Ela está bem, muito angustiada, triste, mas felizmente ela está clinicamente bem. Ela se alimenta sozinha e está lúcida. Hoje pediu para assistir ao vídeo (do acidente) e começou a chorar”, disse.