Homem-bomba mata 18 em mercado do Paquistão

Paquistão — Um homem-bomba se explodiu em um mercado a céu aberto do Paquistão nesta sexta-feira e matou ao menos 18 pessoas, metade delas hazaras étnicos, em um ataque aparentemente direcionado a muçulmanos xiitas minoritários.

Cerca de 48 pessoas foram feridas pela detonação em Quetta, cidade do sudoeste que é a capital do Baluquistão, província rica em recursos naturais, disseram autoridades.

O Baluquistão é o foco do Corredor Econômico China-Paquistão, uma conexão de transporte e energia planejada entre o oeste chinês e Gwadar, porto de águas profundas do sul paquistanês.

O ataque ocorreu após um intervalo de ao menos um ano nos episódios de violência contra a minoria majoritariamente xiita hazara da província, mas houve ataques a tiros isolados.

A explosão aconteceu em Hazar Ganji, mercado de hortifrutigranjeiros nos arredores de Quetta.

Oito dos mortos pertencem à comunidade hazara, disse o chefe de polícia de Quetta, Abdul Razzaq Cheema, acrescentando que um paramilitar de um esquadrão enviado para proteger a comunidade no mercado também morreu.

Inicialmente, ele disse que o artefato explosivo foi escondido entre sacos de batata, mas mais tarde ele e o ministro do Interior provincial, Zia Langove, disseram em uma coletiva de imprensa que um homem-bomba detonou o artefato entre as pessoas presentes no mercado.

“Parece que o homem-bomba se disfarçou como um dos trabalhadores ao explodir seu artefato”, disse outro agente de polícia, Bahram Mandokhel, à Reuters. Nenhum grupo assumiu a autoria de imediato.