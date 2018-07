Homem-bomba mata 10 pessoas no aeroporto da capital do Afeganistão

Um homem-bomba se explodiu neste domingo e matou dez pessoas na entrada do aeroporto internacional de Cabul.

O atentado aconteceu na chegada do general e chefe de guerra Abdul Rashid Dostum, que voltou a seu país depois de um ano no exílio na Turquia.

Oficiais do governo, líderes políticos e partidários estavam deixando o aeroporto depois de receber o influente líder uzbeque e ex-senhor da guerra quando a explosão aconteceu.

Dostum, que se encontrava em um veículo blindado, nada sofreu, informou seu porta-voz Bashir Ahamd Tayanj.

Dostum, que é acusado de violações dos direitos humanos no Afeganistão, foi recebido como uma celebridade. Sua volta, que foi alvo de muita especulação, acontece em meio a violentos protestos em várias províncias no norte do país, seu tradicional reduto.