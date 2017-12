Homem ataca igreja perto do Cairo e mata 5 pessoas

Cairo – Pelo menos dois recrutas e um oficial da Polícia egípcia, e o zelador de uma igreja morreram nesta sexta-feira em um ataque armado contra o templo de Mar Mina, no bairro de Helwan, ao sudeste do Cairo, informou à Agência Efe uma fonte de segurança.

Além das quatro vítimas, um dos dois agressores foi abatido após ambos tentarem invadir a igreja e abrirem fogo em frente ao templo quando foram impedidos de entrar, detalhou a fonte.

A mesma fonte acrescentou que um dos terroristas carregava explosivos, sem especificar de que tipo, e que o segundo foi detido pouco depois e ficou ferido quando as forças de segurança o estavam perseguindo após ter fugido do local do ataque.

Alguns veículos de imprensa locais informaram de que o agressor portava um cinturão com explosivos e também publicaram fotografias do terrorista abatido no chão.

Os agentes que morreram estavam na entrada da igreja para prevenir exatamente este tipo de ataque, que recentemente tem sido frequente. Os últimos e mais mortíferos ocorreram no Domingo de Ramos deste ano, quando mais de 40 fiéis morreram em dois atentados no norte do país.

As igrejas no Egito costumam contar com fortes medidas de segurança, que foram reforçadas nos últimos dias para a comemoração do Natal copto, no próximo dia 7 de janeiro, uma vez que a maioria dos cristãos egípcios segue o rito ortodoxo.