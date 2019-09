“Homem-aranha”, francês é preso após escalar prédio na Alemanha

São Paulo – O “homem-aranha” francês Alain Robert foi preso pela polícia de Frankfurt neste sábado depois de escalar, sem equipamento de segurança e sem autorização, um arranha-céu da capital financeira alemã, segundo um jornalista da AFP.

O homem de 57 anos escalou o “Skyper”, um edifício de 154 metros de altura e 42 andares que abriga o Dekabank, em meia hora. Depois de descer, a polícia o prendeu, segundo a AFP.

O especialista em escalada urbana não revelou seus motivos para a escalada do dia.

Em meados de agosto, ele escalou um arranha-céu em Hong Kong, onde prendeu uma “bandeira da paz”, em meio à crise política no território, com manifestações quase diárias para exigir mais democracia.

O “Homem-Aranha” já escalou mais de cem prédios e aparece no Livro Guinness de Recordes. Ele escalou o Burj Khalifa, a torre mais alta do mundo, com 828 metros, em Dubai, a Torre Eiffel e as Torres Gêmeas Petronas de Kuala Lumpur, na Malásia.

Alain Robert sofreu várias quedas durante suas escalada, e já foi preso diversas vezes. Ele costuma realizar as escaladas sem autorização e sem qualquer equipamento de segurança.