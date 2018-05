“Homem-Aranha” de Paris salva criança pendurada em varanda; veja vídeo

São Paulo – Um jovem do Mali foi alçado ao posto de herói em Paris, capital da França, depois de escalar um prédio para salvar uma criança de 4 anos que estava pendurada na varanda de um apartamento.

O incidente aconteceu no último sábado, 26, num bairro localizado no norte da cidade. Os pais da criança não estavam em casa no momento do ocorrido. Mais tarde, o pai foi levado pela polícia para esclarecimentos e, segundo relatos, a mãe está fora de Paris.

O vídeo em que o imigrante africano Mamoudou Gassama, que recebeu o apelido de “Homem-Aranha”, é filmado efetuando o resgate sem qualquer equipamento de segurança, e sob a torcida das pessoas que testemunharam a ação viralizou na web. Veja abaixo:

Quando os bombeiros chegaram ao local, a criança já estava em solo, sã e salva. “Ainda bem que havia alguém preparado fisicamente e que teve a coragem de salvar a criança”, disse o porta-voz dos bombeiros da cidade.”Senti medo quando o salvei”, contou Gassama em entrevistas para a imprensa francesa, “tremia muito, não conseguia ficar em pé e precisei me sentar depois”.

Recompensas

A vida de Gassama, de apenas 22 anos, mudou em razão do episódio: ele receberá a cidadania francesa e foi oferecido um posto como voluntário no corpo de bombeiros. Nesta segunda-feira, ele se encontrou com o presidente da França, Emmanuel Macron, para receber um certificado pela sua bravura e coragem.

Parce que des actes d’héroïsme comme ça, on en a besoin tous les jours ! M. GASSAMA peut, s’il le souhaite, rejoindre les héros du quotidien @PompiersParis. pic.twitter.com/gtcl52V0Z2 — Élysée (@Elysee) May 28, 2018

Perguntado pela autoridade sobre o estado da criança no momento do resgate, o jovem disse que ele chorava muito, pois estava machucado. “Eu não pensei em nada na hora, apenas escalei o prédio”, disse ele sobre sua decisão.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, ligou para o jovem para elogiar sua postura. “Ele me disse que chegou de Mali há poucos meses e que desejava construir uma vida aqui. Eu lhe respondi que seu ato heroico é um exemplo para todos os cidadãos de Paris e que iremos apoiá-lo em seus esforços para se manter na França”, explicou a prefeita.