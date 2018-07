Após andar 32 km até o trabalho, jovem de 20 anos ganha o carro do chefe

Na noite anterior do primeiro dia de trabalho na empresa de mudanças Bellhops, no Alabama (EUA), o carro de Walter Carr, de 20 anos, quebrou. Determinado, ele percorreu 32 quilômetros a pé para não deixar de cumprir o horário. Sua história foi contada no Facebook pela cliente Jenny Lamey, que esperava os funcionários da Bellhops na manhã daquele dia para realizar sua mudança.

Jenny conta em seu post que o jovem começou o trajeto saindo de Homewood, onde mora, para chegar às 8 da manhã no trabalho. Depois de passar a madrugada andando, Carr encontrou um policial, que o levou para tomar um café e, depois, deu uma carona a ele até a casa onde o trabalho seria feito.

O post de Jenny viralizou na internet e comoveu o presidente da Bellhops, Luke Marklin. O executivo saiu do Tennessee para dar seu próprio carro de presente a Carr, um Ford Escapade, de 2014: “Eu realmente acho que ele vai estar em melhores mãos com você”, disse o chefe da companhia ao funcionário.

A família de Carr perdeu sua casa no furacão Katrina, que atingiu Nova Orleans em 2007, quando eles se mudaram para o Alabama. Ele pretende se formar em um curso na área de saúde no final do ano e se juntar aos fuzileiros navais, além de estudar fisioterapia.