Hollande expressa “grande alegria” por libertação Langlois

Paris – O presidente francês, François Hollande, manifestou nesta quarta-feira sua “grande alegria” pela libertação do jornalista Roméo Langlois, da emissora “France24” e do jornal “Le Figaro”, e agradeceu às autoridades colombianas pelas gestões que resultaram no resgate.

“É um momento de grande alegria. Me uno à felicidade e ao alívio de sua família, de seus próximos, assim como à redação da “France24″”, declarou Hollande em comunicado.

“Desejo agradecer especialmente a todos os que contribuíram para este feliz desfecho e, em particular, às autoridades colombianas e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, cuja ajuda foi inestimável”, acrescentou o presidente.

Hollande lembrou a todos os franceses que atualmente se encontram como reféns em outros lugares do mundo e afirmou que o governo de Paris “continua trabalhando sem descanso” para obter sua libertação.

A declaração de Hollande foi conhecida após o anúncio de que Langlois já se encontra junto à missão humanitária criada para resgatá-lo, depois de ter sido libertado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) numa aldeia colombiana onde o grupo o esperava.

O repórter francês, sequestrado pelas Farc no dia 28 de abril, disse que foi bem tratado pela guerrilha durante o cativeiro.

Em declarações à Agência Efe em Paris, o presidente da emissora “France 24”, Alain de Pouzilhac, também manifestou sua alegria pela libertação de Langlois e disse que um médico deve examinar o jornalista para verificar seu estado de saúde.