Hollande confirma início de retirada do Mali para março

Paris – O presidente francês François Hollande confirmou nesta quarta-feira a seus ministros que as tropas francesas no Mali começarão a se retirar em março, indicou a porta-voz do governo, Najat Vallaud-Belkacem.

“No que diz respeito ao Mali, o presidente da República confirmou nesta quarta-feira que se tudo acontecer como previsto, a partir de março as tropas francesas posicionadas no Mali diminuirão”, afirmou a fonte.

O chanceler Laurent Fabius já havia mencionado na véspera essa data como o início da retirada, em entrevista ao jornal Metro.

A diminuição do dispositivo militar francês será concomitante com o aumento progressivo das tropas africanas que estão se posicionando no Mali, acrescentou Vallaud-Belkacem.