Holanda cancela passaporte de suspeitos de ações jihadistas

Bruxelas – A Holanda cancelou o passaporte de 49 pessoas suspeitas de manter atividades jihadistas que tinham viajado à Síria ou ao Iraque, ou estariam planejando fazê-lo, e congelou 12 contas bancárias, confirmou nesta segunda-feira o Ministério da Justiça do país.

As autoridades decidiram cancelar o passaporte de 41 holandeses que retornaram ao país da Síria ou do Iraque e de oito que seguem nas zonas em conflito, disse à Agência Efe o porta-voz do departamento ministerial, Edmond Messchaert.

Messchaert ressaltou que a Holanda cancelou as ajudas sociais de 30 pessoas e congelou também 12 contas bancárias, como havia anunciado no domingo o ministro da Justiça holandês, Ivo Opstelten, em uma entrevista à emissora pública holandesa ‘WNL’.

O governo holandês antecipou no final de agosto que retiraria o passaporte de seus cidadãos quando existissem ‘suspeitas razoáveis’ que estes mantêm vínculos com atividades criminosas.

O cancelamento de passaportes se dirige contra os chamados ‘combatentes estrangeiros’, pessoas de nacionalidade europeia – neste caso, holandesa – que viajam para zonas de conflito para somar-se às fileiras de organizações jihadistas como o Estado Islâmico (EI).

Opstelten indicou que 30 pessoas estão sendo investigadas por sua conexão ou apoio às atividades jihadistas, assim como 30 dos 140 holandeses que se sabe que viajaram à Síria e ao Iraque e retornaram ao país.

Dois destes retornados estão detidos, acusados de atividades jihadistas, e 14 dos ‘combatentes estrangeiros’ holandeses teriam morrido em combates nas zonas em conflito.