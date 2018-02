Holanda anuncia retirada oficial de embaixador na Turquia

Haia – A Holanda anunciou nesta segunda-feira a retirada de forma oficial de seu embaixador na Turquia depois que as conversas recentes entre Ancara e Amsterdã “não ofereceram perspectivas de normalizar as relações bilaterais”, informou o Governo holandês em um comunicado.

Ambos países não foram capazes de “chegar a um acordo”, especificou o ministro de Relações Exteriores holandês, Halbe Zijlstra, por isso que as relações entre os dois países ao mais alto nível ficarão suspensas.

O embaixador holandês não consegue entrar em Ancara há quase um ano, quando explodiu uma crise diplomática entre ambos países, e enquanto essa situação se mantiver, Amsterdã “não dará permissão à Turquia para que um novo embaixador assuma suas funções na Holanda”, acrescentou o Governo.

A tensão entre ambos países começou em março de 2017, quando o Executivo holandês negou a permissão de aterrissagem do avião do ministro de Relações Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, alegando que sua presença “suporia riscos para a ordem pública e a segurança”.

Çavusoglu viajava para pedir o voto a favor no referendo convocado por Ancara para dar mais poderes ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, mas a Holanda considerou uma ingerência porque iria realizar eleições dias depois.

Uma manifestação em Roterdã de turco-holandeses, que protestavam pela medida do Governo, terminou sendo dispersada pela polícia e com dezenas de feridos, o que levou Erdogan a qualificar os holandeses de “nazistas” e anunciar que tomaria medidas.

A situação parecia que iria se normalizar quando, no final de 2017, o presidente turco disse que o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, tinha dado “vários sinais para melhorar” as relações.

No entanto, as operações contra as milícias curdas que a Turquia começou há algumas semanas na Síria provocaram as críticas do ministro de Relações Exteriores holandês, que expressou sua “preocupação” e pediu a Erdogan “prudência”.

O anúncio feito hoje pela Holanda estabelece “uma pausa nas conversas com a Turquia”, disse o Governo holandês.