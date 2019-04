Híbrido de carro e moto elétrica tem visual futurista

São Paulo – A onda verde pegou de jeito a indústria automobilística e nem mesmo os veículos de duas rodas escaparam. Em meio às apostas ecológicas dos fabricantes de motocicletas, um novo conceito chama atenção – o Monotracer Peraves MTE-150, um incrível híbrido de carro e moto elétrica com uma cabine de design futurista.

O protótipo foi o vencedor do disputado X-Prize, um importante concurso realizado na Suíça que propõe desafios que levem a resolver problemas enfrentados cotidianamente no trânsito. Contam pontos a favor as qualidades verdes dessa máquina, que permite deslocamentos ágeis no meio urbano com eficiência energética e baixa emissão de CO2 e gases poluentes.

O motor elétrico é alimentado por baterias de íons de lítio que entregam uma autonomia invejável. Ela é capaz de percorrer até 200 quilômetros numa única recarga a uma velocidade constante de 45km/h – o que a torna ideal para uso nas abarrotadas ruas dos centros urbanos. Para deslocamentos fora do perímetro urbano, o veículo passa fácil dos 120km/h.

A propulsão elétrica rende ao Monotracer uma outra característica que o diferencia dos modelos de moto tradicionais – ele é super silencioso. Além disso, a cobertura também garante uma segurança maior para o piloto e o passageiro. No interior, o painel traz um sofisticado sistema de entretenimento. Segundo o fabricante, a empresa suíça Peraves, o protótipo deve entrar em produção comercial na Europa ainda este ano.