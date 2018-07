Helsinque amanhece com forte esquema de segurança à espera da cúpula

Helsinque – Helsinque amanheceu com fortes medidas de segurança nesta segunda-feira, à espera da reunião entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, que começará com uma recepção oficial no Palácio Presidencial.

O centro da capital finlandesa – onde fica a antiga residência dos czares russos que receberá o encontro – foi fechado para o transporte público. A polícia isolou os arredores do Palácio Presidencial e o popular mercado de Helsinque, um dos polos de atração para o turismo, ficou fechado ao público.

Também foi suspenso o transporte marítimo entre Helsinque e as ilhas divisórias, já que o porto também se encontra a poucos metros do Palácio Presidencial.

As medidas de segurança são tantas que as autoridades recomendaram que os moradores da cidade não fiquem nas janelas durante a passagem dos cortejos de Putin e Trump.

Os dois governantes, que pela primeira vez terão um encontro particular, transformaram Helsinque em um lugar de rejeição a ambos devido às constantes polêmicas que os envolvem.

Quase duas mil pessoas protestaram pelo centro da cidade no domingo para fazerem diversas denúncias, como a política migratória de Trump, as guerras na Síria e na Ucrânia, a falta de liberdades e a homofobia na Rússia.

Nesta manhã, um grupo de ucranianos residentes em Helsinque convocou um protesto contra Putin, mas apenas nove pessoas compareceram.

Por volta do meio-dia (hora local) está previsto o início de outra manifestação sob o lema “Helsinque contra Putin e Trump”, que começará em um parque próximo à estação de trem e terminará às portas do auditório que receberá a cúpula, onde estão reunidos mais de 1.500 jornalistas do mundo todo.

Os protestos não foram as únicas mensagens para Trump e Putin. O principal jornal finlandês, “Helsingin Sanomat”, imprimiu em dezenas de outdoors a mensagem em inglês e russo: “Senhor presidente, bem-vindo à terra da liberdade de imprensa”.

“O mundo todo está olhando”, diz em inglês um vídeo exibido por ativistas dos direitos humanos desde a madrugada passada em um edifício muito próximo ao Palácio Presidencial.

Enquanto isso, a capital finlandesa e os comércios locais viram na cúpula uma oportunidade para promover a cidade e o país como destino turístico.

As lojas de presentes tiveram pouco tempo para vender lembranças da cúpula, realizada duas semanas após a convocação, mas as mais hábeis já comercializam camisetas, bonés e outros objetos relacionados com a grande reunião.