Helicóptero militar com seis pessoas a bordo desaparece em Taiwan

Taipé – Um helicóptero militar com seis pessoas a bordo desapareceu na noite de segunda-feira, após decolar da ilha das Orquídeas, em Taiwan, de acordo com informações divulgadas hoje por fontes do ministério do Interior da ilha.

Existe o temor que a aeronave, um “Black Hawk” de fabricação americana, que estava realizando uma missão médica de emergência, tenha caído no Oceano Pacífico.

O helicóptero chegou à ilha das Orquídeas, vindo da cidade de Taitung, às 23h09 (hora local) e decolou 40 minutos depois, mas em pouco tempo perdeu o contato com o radar.

Testemunhas, incluindo familiares de alguns dos que estavam a bordo, viram quando o helicóptero decolou e de repente caiu no mar, disse a agência de notícias local “CNA”.

Equipes de salvamento estão trabalhando para tentar localizar o helicóptero e de resgatar as seis pessoas a bordo, apesar das difíceis condições atmosféricas.