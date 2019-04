Helicóptero cai e mata 7 refugiados na Eslováquia

Viena – Pelo menos sete refugiados afegãos e um piloto ucraniano morreram no leste da Eslováquia na queda do helicóptero no qual tentavam entrar de forma ilegal nesse país comunitário, informou neste domingo o Ministério do Interior eslovaco.

As autoridades indicaram que entre os refugiados havia cinco homens e duas mulheres e que o acidente aconteceu provavelmente na quarta-feira passada, quando a aeronave tentou entrar na Eslováquia pela Ucrânia evitando os controles fronteiriços.

“O helicóptero, modelo Mi-2, voou baixo demais em condições meteorológicas muito ruins quando tentava evitar o sistema de controle de tráfego aéreo”, afirmou um porta-voz ministerial, de acordo com a emissora “Radio Free Europe”.

O aparelho caiu a cerca de 15 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, já em solo da Eslováquia, um país do Espaço Schengen de livre trânsito comunitário.

Os destroços do helicóptero não puderam ser localizados até dois dias depois, devido ao espessa nevoeiro que cobria a região.