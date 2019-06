Helicóptero bate em prédio em Nova York e deixa uma pessoa morta

São Paulo — Um helicóptero colidiu nesta segunda-feira (10) com um prédio na 7ª Avenida, no centro de Manhattan, Nova York, de acordo com a Associated Press.

O Corpo de Bombeiros informou que o acidente aconteceu por volta das 14h00 (horário local) e que o piloto do helicóptero morreu.

BREAKING: New York Fire Department responding to a report of a helicopter crash at a building in midtown Manhattan. — The Associated Press (@AP) June 10, 2019

Em entrevista, o governador Andrew M. Cuomo disse que o helicóptero tentou fazer um pouso forçado no teto do edifício. “Havia sinais de fogo quando ele tentou pousar e as pessoas que estavam no prédio sentiram o edifício tremer”, disse Cuomo à CNN. Até o momento não há informações sobre feridos no prédio.

Pessoas que passaram pelo local do acidente compartilharam vídeos nas redes sociais. Confira:

10-76 RT @AielloTV: Video from @Liz_Aiello shows first responders in Midtown Manhattan heading to scene of reported helicopter crash pic.twitter.com/SlMJIsYyqK — res7cue (@res7cuefox5) June 10, 2019

Helicopter crashes into a building in midtown Manhattan according to NYPD https://t.co/ciTZJxgiLc — Joanna Geary ⚡️ (@JoannaG) June 10, 2019

"Helicopter crashes into a building in midtown Manhattan according to NYPD" https://t.co/FmL989Womh — EvieOneder (@evieoneder) June 10, 2019

