Harry e Meghan se mudam para nova casa antes do nascimento do filho

Londres – O príncipe Harry e Meghan Markle estrearam a nova residência no terreno do Castelo de Windsor pouco antes do nascimento do primeiro filho do casal, esperado para o final deste mês, segundo revelou neste domingo o tablóide britânico “Daily Mirror”.

O casal deixou o Palácio de Kensington, em Londres, onde vivia até agora, para se mudar para a Frogmore Cottage, no condado inglês de Berkshire.

A rainha Elizabeth II lhes presenteou com a casa, que foi uma das residências da monarquia britânica há dois séculos e na qual os duques realizaram uma profunda reforma.

Segundo os tablóides britânicos, o casal já recebeu o primeiro convidado no novo lar, o maquiador Daniel Martin, que foi o responsável pela imagem de Meghan no casamento.

Um porta-voz oficial do casal já tinha anunciado em novembro a intenção de se mudar para a Frogmore Cottage uma vez que as obras de remodelação fossem concluídas.

“Windsor é um lugar muito especial para suas Altezas Reais e são muito agradecidos de que a residência oficial estará nesse terreno”, indicou então essa fonte.

Harry e Meghan ainda não revelaram qual o sexo do primeiro filho e nem disseram onde a duquesa de Sussex planeja dar à luz.

Especialistas na monarquia britânica apontaram que, se for menina, o casal poderia optar por chamá-la Diana.

Se for menino, esses especialistas especulam a possibilidade de Harry e Meghan optarem por um nome bíblico ou de tradição real, como Matthew ou James.