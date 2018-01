Loja Harrods, em Londres, vai retirar estátua de Diana

A luxuosa loja de departamento de Harrods, em Londres, anunciou neste sábado que vai retirar a estátua da princesa Diana e de seu noivo Dodi Al Fayed, ambos fallecidos no trágico acidente de carro, em Paris, em 1997.

“Estamos muito orgulhosos em nosso papel para celebrar as vidas de Diana, princesa de Gales, e Dodi Al Fayed, na Harrods”, afirma a companhia em um comunicado.

“Mas, com o anúncio de uma nova estátua oficial de Diana, princesa de Gales, no Kensington Palace, acreditamos que é um bom momento para devolver o memorial ao senhor Al Fayed [pai de Dodi] e convidar o público a prestar homenagens no palácio”, acrescenta o texto.

Depois da morte do casal, o empresário egípcio Mohamed Al Fayed encomendou, enquanto era dono da Harrods, uma estátua que mostra Diana e seu filho com um enorme pássaro nas mãos.

A estátua continuava no lugar, apesar de a Harrods ter passado a ser propriedade do Qatar em 2010.

Um porta-voz da família Al Fayed afirmou ao jornal The Times que estava grata ao Qatar por ter mantido a estátua, mas que agora era hora de voltar para casa.