Haiti precisa de US$ 252 milhões de ajuda humanitária

O governo do Haiti e seus parceiros internacionais fizeram um apelo nesta quinta-feira (11) para conseguir 252 milhões de dólares para financiar respostas a desastres humanitários em 2018.

“Estamos em um contexto de diminuição da ajuda externa. O governo está vendo como conseguir empoderamento para financiar a recuperação e fazer a transição ao desenvolvimento”, disse à AFP Aviol Fleurant, ministro haitiano do Planejamento e da Cooperação Externa.

Este plano de resposta humanitária – elaborado em associação com as agências das Nações Unidas que trabalham no Haiti- corre o risco de não poder cumprir-se por falta de financiamento. Em 2017 foram obtidos 37% dos fundos necessários.

A vulnerabilidade do Haiti às catástrofes naturais é um freio a seu desenvolvimento e seu elevado endividamento impede investir para reduzir riscos.

Ainda profundamente afetada pelo terremoto de 2010, o Haiti enfrenta condições sociais extremas: 70% de sua população está ameaçada pela insegurança alimentar, e os danos causados pelo furacão Matthew em outubro do ano passado em áreas agrícolas agravam o problema.

Por outro lado, as expulsões de haitianos de República Dominicana, após a mudança de sua política migratória, continuam em ritmo desenfreado. Desde julho de 2015, 230.000 pessoas, entre elas 16% de menores de idade, abandonaram o país vizinho e agora precisam de ajuda para voltar a integrar-se à comunidade.