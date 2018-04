Habilidade de Trump de negociar será testada com Coreia do Norte

Genebra – As habilidades de negociador do presidente Donald Trump serão cruciais para que a reunião prevista com o dirigente norte-coreano Kim Jong Un tenha resultados “concretos” em termos de desnuclearização, afirmou o embaixador americano para o desarmamento.

“Não queremos reviver este processo tradicional que se repetiu durante anos de uma aproximação gradual para que o Norte, no fim recue”, disse o representante americano na Conferência das Nações Unidas para o Desarmamento, Robert Wood.

“Por isto, insistimos em dar passos concretos”, completou, ao destacar que Washington precisa ver uma “ação corajosa” da Coreia do Norte.

Wood declarou que o governo americano está definindo a estratégia para uma possível reunião de cúpula entre o presidente Trump e Kim Jong Un.

O representante afirmou que a perspectiva de tal encontro é “significativa”, algo que “muitos de nós nunca imaginamos que poderia acontecer”.

A perspectiva da reunião, sem data e local revelados, foi reforçada com o anúncio de que o diretor da CIA, Mike Pompeo, se reuniu de modo sigiloso com o dirigente norte-coreano em Pyongyang, no fim de semana de Páscoa.

As “habilidades” de negociador do presidente Trump “serão muito importantes”, disse o embaixador.

“O presidente é um negociador afiado. As pessoas não deveriam subestimá-lo”, disse Wood.

“Estas são negociações de alto risco, assumindo que eças acontecerão”.

Wood falou com a imprensa em Genebra, que a partir de segunda-feira receberá uma reunião sobre o Tratado de Não Proliferação Nuclear, do qual a Coreia do Norte se retirou em 2003.