Há relatos de vítimas em tiroteio em sede do YouTube na Califórnia

San Francisco – A polícia informou nesta terça-feira que estava respondendo a um incidente com “atirador ativo” na sede do YouTube em San Bruno, na Califórnia, e testemunhas informaram que viram sangue no chão e em escadas e houve relatos de vítimas.

Segundo a rede NBC, uma atiradora foi atingida, mas a Reuters não pode confirmar de imediato esses relatos.

A polícia da cidade, perto de San Francisco, alertou por meio de uma mensagem no Twitter para que as pessoas se mantivessem longe do endereço em que está localizado o YouTube, da Alphabet Inc’s Google.

“Estamos respondendo a um atirador ativo. Por favor, fiquem longe da Cherry Ave & Bay Hill Drive”, disse a polícia de San Bruno no Twitter. A afiliada local da CBS informou que vítimas foram levadas para um hospital de San Francisco.

Um diretor de produtos do YouTube, Todd Sherman, descreveu no Twitter que ouviu pessoas correndo, e primeiramente achou que era um terremoto, antes que lhe dissessem que uma pessoa tinha uma arma.

“Naquele momento, cada nova pessoa que via era um potencial atirador. Alguém disse que a pessoa atirou pela porta dos fundos”, afirmou Sherman no Twitter.

“Eu olhei para baixo e vi sangue pingando no chão e nas escadas, e então descemos as escadas e saímos pela frente”, disse Sherman.

A televisão local mostrou imagens de funcionários do YouTube saindo do prédio com as mãos levantadas.

